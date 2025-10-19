Экс-директор "Издательства "Музыка" хотел лишить РФ культурных ценностей

Гражданин США Марк Зильберквит хотел захватить государственное предприятие, обратив в свою собственность его имущество, говорится в решении суда

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бывший директор "Издательства "Музыка" гражданин США Марк Зильберквит намеревался лишить Россию ее культурных ценностей. Об этом говорится в решении суда об обращении активов издательства в собственность РФ, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"По мнению прокурора, Зильберквит М. А., являющийся гражданином США, имел намерения лишить Российскую Федерацию принадлежащих ей культурных ценностей и захватить государственное предприятие, обратив в свою собственность его имущество", - отмечается в документе.

Как следует из иска, на должность директора ФГУП "Издательство "Музыка" Зильберквит был назначен в 2004 году. После этого он смог оказывать влияние на деятельность государственного предприятия. С 2005 года он являлся генеральным директором ОАО "Издательство "Музыка", а с 2012 года - бенефициарным владельцем названного общества. "Используя положение руководителя государственного предприятия, Зильберквит М. А. инициировал процесс акционирования и его последующей приватизации. При этом он скрыл от государства и уполномоченного им органа, что при инициировании процедуры приватизации руководствовался личными корыстными мотивами. То есть преследовал цель по обращению возглавляемой организации и ее имущества в свою собственность", - сказано в тексте решения суда.

В конце сентября 2025 года Перовский суд Москвы по требованию Генпрокуратуры РФ передал в доход государства издательство "Музыка" с собранным за 150 лет архивом нотных изданий. Суд также обратил в доход РФ созданные гендиректором издательства "Музыка" Марком Зильберквитом ООО "Издательство "Гамма-пресс" и "Музыкальное издательство "П. Юргенсон".