В Херсонской области раскрыли около 300 преступлений

Криминалистов привлекают к делам экстремистско-террористического характера

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 19 октября. /ТАСС/. В Херсонской области раскрыли около 300 преступлений при привлечении отдела криминалистов, созданного в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Херсонской области Алексей Красноперов.

"С 2023 года при участии криминалистов раскрыто свыше 80 убийств, свыше 50 преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего, свыше 60 преступлений против половой свободы, а также свыше 100 других преступлений", - сказал он.

Красноперов уточнил, что отличительная черта региона - это довольно высокий среди остальных процент преступлений экстремистско-террористического характера, криминалистов привлекают и к их раскрытию. Помимо этого важной сферой деятельности специалистов стали расследования преступлений прошлых лет. Руководитель отдела пояснил, что украинская сторона уничтожила архив о преступлениях до 2022 года, поэтому в Херсонской области расследуются преступления, совершенные начиная с 2022 года. "За период функционирования подразделением криминалистики раскрыто свыше 37 уголовных дел о 50 эпизодах преступлений, которые совершены в прошлые годы и по разным причинам оставались нераскрытыми. Среди них есть и убийства, и преступления террористического характера", - добавил он.

Одним из крупных преступлений, расследованных с помощью отдела криминалистов, стало уголовное дело о теракте на начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. В результате взрыва он получил минно-взрывные травмы. "В 2024 году это уголовное дело было заслушано на заседании межведомственной аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет и, несмотря на то, что осколки и фрагменты, изъятые с места подрыва, и автомобиль с повреждениями утрачены при эвакуации из города Херсон в октябре 2022 года, преступление было признано перспективным к раскрытию", - уточнил Красноперов. По итогу благодаря привлечению криминалистов и межведомственному сотрудничеству личности преступников были установлены.