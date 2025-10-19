В Башкирии три человека погибли в ДТП

Водитель внедорожника наехал на лошадь, после чего столкнулся с Daewoo Matiz

Редакция сайта ТАСС

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП в Баймакском районе Башкирии. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

"Предварительно известно, что сегодня ночью на 143-м км автодороги Магнитогорск - Ира 42-летний водитель, управляя Exeed​​​​​​, допустил наезд на лошадь, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Matiz. От сильного удара 53-летний водитель Daewoo и его два пассажира 74 и 53 лет от полученных травм погибли на месте ДТП", - написал он.

По факту ДТП возбуждено уголовное по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в прокуратуре региона.