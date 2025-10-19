Хабаровские водолазы обследовали протоку реки в поисках пропавшего рыбака

Сотрудники МЧС выполнили два спуска под воду

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Спасатели продолжают поиски 73-летнего рыбака, пропавшего 15 октября в районе протоки Талга в Хабаровском крае. Водолазы обследовали акваторию водоема и берег - результатов это не дало, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В ходе поисковых работ на протоке Талга в Хабаровском районе, где пропал 73-летний рыбак, водолазы МЧС России выполнили два спуска под воду. Специалистами обследовано 4 200 кв. м акватории. Ничего не обнаружено", - сообщили в ГУ МЧС.

Ранее группа поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю вместе с сотрудниками полиции с катера и пешком по берегу осмотрели порядка 16 км. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.