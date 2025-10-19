Экс-директор издательства "Музыка" захватил предприятие с помощью аукциона

Гражданин США Марк Зильберквит организовал фиктивный аукцион по продаже 100% акций этого общества

МОСКВА, 19 октября./ТАСС/. Экс-директор ОАО "Издательство "Музыка" гражданин США Марк Зильберквит захватил это предприятие с помощью фиктивного аукциона по продаже 100% его акций. Об этом говорится в решении суда об обращении активов издательства в собственность РФ, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"В 2012 году Зильберквит М.А., будучи генеральным директором ОАО "Издательство "Музыка", организовал фиктивный аукцион по продаже 100% акций этого общества. Зильберквит М.А. обеспечил незаконное участие и победу ООО "Издательство "Гамма-Пресс" в аукционе. Между ООО "Издательство "Гамма-Пресс" и Росимуществом заключен договор купли-продажи акций ОАО "Издательство "Музыка" на аукционе от 08.11.2012", - говорится в решении суда.

В документе подчеркивается, что передача нотной библиотеки в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом. Однако Зильберквит М.А., злоупотребив своим положением, определил балансовую стоимость уникального фонда равной нулю и присвоил его. Затем он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование на территории страны и запретил к ним бесплатный доступ.

"В последующем, захватив собрание нотных изданий, сформированное более чем за 100 лет работы издательства, он поставил в зависимость образовательные заведения музыкального профиля и исполнителей классических произведений. Государство вынуждено заключать с ним контракты на печать музыкальной литературы, то есть платить за допуск к объектам культурного наследия Российской Федерации", - говорится в тексте судебного решения.

В конце сентября 2025 года Перовский суд Москвы по требованию Генпрокуратуры РФ передал в доход государства издательство "Музыка" с собранным за 150 лет архивом нотных изданий. Суд также обратил в доход РФ созданные гендиректором издательства "Музыка" Марком Зильберквитом ООО "Издательство "Гамма-пресс" и "Музыкальное издательство "П. Юргенсон".