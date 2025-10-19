В школе поселка Онохой в Бурятии у 39 учащихся диагностировали норовирус

У двух работников пищеблока выявили возбудитель инфекции

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Вспышка норовирусной инфекции произошла в школе поселка Онохой в Бурятии. Заболевание диагностировано у 39 детей, у 2 работников пищеблока выявлен возбудитель инфекции, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

"При проведении эпидемиологического расследования 39 случаев заболевания норовирусной инфекцией среди учащихся Ново-Онохойской основной общеобразовательной школы было установлено, что заболеваемость носит пищевой характер. В ходе установления причинно-следственной связи возникновения очага при обследовании персонала школы у двух работников пищеблока был выявлен возбудитель данной инфекции", - сообщили в ведомстве.

Специалисты провели противоэпидемические мероприятия.

Как сообщила начальник районного управления образования Анна Шурыгина, первые симптомы у учащихся начали появляться 16 октября, тогда педагоги провели два урока и отпустили детей по домам. "В целях предупреждения распространения инфекции школа переведена на дистанционное обучение. Специалистами проведена дезинфекция школы и пищеблока в полном объеме", - отметила она.