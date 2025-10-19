В Башкирии нетрезвый водитель въехал в жилой дом

Пострадала его пассажирка

Редакция сайта ТАСС

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Нетрезвый водитель автомобиля Mercedes въехал в жилой дом в городе Октябрьский в Башкирии. В результате ДТП пострадала его пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"30-летний водитель автомашины Mercedes, двигаясь по улице 1-й проезд Свободы города Октябрьский, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дом. В результате дорожной аварии 32-летняя пассажирка иномарки получила ушибы. При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что в парах выдыхаемого воздуха водителя обнаружен этанол 0,633", - отмечается в сообщении.

Начато административное расследование.