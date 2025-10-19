На западе Украины мужчина выпрыгнул из окна военкомата

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Мукачево Закарпатской области Украины. Об этом сообщило издание "Страна", опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали с переломами ног. Что стало причиной этого поступка, пока неизвестно.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.