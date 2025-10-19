В Ижевске нетрезвый водитель сбил пять человек на пешеходном переходе

В числе пострадавших есть три ребенка

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, находившийся в состоянии опьянения, сбил пять человек, в том числе троих детей, на пешеходном переходе в Ижевске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

"Напротив дома 230 по улице Удмуртской в Ижевске 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на пятерых пешеходов (15-летнего юношу, девочек 9 и 12 лет, женщин 38 и 73 лет) с последующим наездом на световую опору. <...> Водитель легкового автомобиля права управления не имел, находился в состоянии опьянения. Нетрезвый собственник транспортного средства также находился в салоне автомобиля", - отмечается в сообщении.

В отношении собственника и водителя автомобиля были составлены административные материалы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.