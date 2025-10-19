В Приморье ищут пропавшего во время ночной рыбалки мужчину

Унесло в море, считают спасатели

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Спасатели и волонтеры Приморского края ведут поиски 24-летнего мужчины, который 18 октября пропал в Находке во время ночной рыбалки. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной общественной организации "Примпоиск".

"18 октября 2025 года в ночное время во время рыбалки в районе пляжа ТМТ пропавшего унесло в море, до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Рост мужчины составляет 168 см, у него среднее телосложение, русые волосы, стрижка короткая. В день пропажи был одет в серую куртку, черные спортивные штаны, на ногах - резиновые сапоги камуфляжной расцветки.