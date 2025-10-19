В Москве арестовали мужчину, пытавшегося похитить бывшую жену

Он хотел переоформить имущество женщины на свое имя

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, который из корыстных побуждений пытался похитить бывшую жену. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о похищении женщины", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый с целью переоформления имущества бывшей жены на свое имя решил похитить ее в Уфе. В Москве он начал поиски исполнителей преступления за денежное вознаграждение. О планируемом преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Действуя в рамках оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент" они встретились с заказчиком похищения на автозаправочной станции на Алтуфьевском шоссе и сообщили о своей готовности совершить преступление. В ходе личной встречи обвиняемый предоставил "исполнителям" предоплату в размере 300 тыс. рублей, фотографии бывшей супруги и маршруты ее передвижения на территории Уфы. Фигурант заявил, что исполнители должны вынудить его бывшую жену путем применения насилия и угроз написать обязательство по оформлению имущества на его имя. В качестве оплаты за исполнение похищения он обещал принадлежащий ему автомобиль BMW стоимостью более 6 млн рублей.

Он получил информацию о совершенном похищении и прибыл в загородный дом, расположенный в Башкирии, где "исполнители" в целях инсценировки находились с его бывшей супругой.