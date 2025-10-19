После ДТП близ Серпухова завели дело

В аварии погибли три человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП на автодороге "Крым" близ Серпухова в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в областной прокуратуре.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ход и результаты его расследования взяла под контроль Серпуховская городская прокуратура", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным следствия, 18 октября 2025 года на 98-м км автодороги М-2 "Крым" водитель грузового автомобиля MAZ с полуприцепом, двигаясь со стороны Москвы, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП водители MAZ и одного легкового автомобиля погибли на месте. Телесные повреждения получили водитель еще одного легкового автомобиля и его несовершеннолетние пассажиры, они госпитализированы с различными травмами. Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщали о трех погибших в этой аварии и двух пострадавших детях.