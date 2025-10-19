В Забайкалье при пожаре погибли трое детей

Причина возникновения возгорания уточняется

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 19 октября. /ТАСС/. В Забайкальском крае трое малолетних детей погибли на пожаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в селе Чикичей Сретенского муниципального округа произошел пожар жилого двухквартирного дома, в котором находились трое малолетних детей без присмотра взрослых: по предварительным данным, дети находились одни дома, где их заперла мать. В результате двое детей 2021 и 2023 годов рождения погибли на месте, еще один ребенок 2024 года рождения скончался по пути в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 17:15 (12:15 мск). В 17:50 (12:50 мск) открытое горение было ликвидировано на площади 150 кв. м.

"Для выяснения причины возникновения пожара и установления всех обстоятельств произошедшего на месте работают сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории", - добавили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.