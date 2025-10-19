В Красноярском крае задержали заммэра ЗАТО Железногорск

Его заподозрили в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Первый заместитель главы ЗАТО Железногорск в Красноярском крае Роман Вычужанин задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задержан первый заместитель главы города Железногорска Роман Вычужанин по подозрению в превышении должностных полномочий. Он принял работы по ликвидации несанкционированной свалки на 3,8 млн рублей, <...> отходы вывез не на полигон, а куда-то в такое же несанкционированное место", - сообщили в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, ранее задержаны специалист администрации, которая готовила контракт, и предприниматель - за мошенничество. Вычужанин является фигурантом дела возбужденного по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"Вычужанин задержан в рамках продолжающегося расследования уголовного дела в отношении сотрудников администрации, обвиняемых в выводе нескольких миллионов рублей из городского бюджета на контрактах по уборке несанкционированных свалок вокруг города", - написал в своем Telegram-канале депутат законодательного собрания региона Алексей Кулеш.

Железногорск находится недалеко от Красноярска и является закрытым административно-территориальным образованием. В городе находятся военно-промышленные объекты особого режима.