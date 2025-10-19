Во Владивостоке загорелся многоквартирный дом

Площадь возгорания составила 200 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Пожар в одноэтажном многоквартирном доме тушат во Владивостоке. Огонь распространился на площади 200 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

"На улице Муравьева-Амурского горит одноэтажный многоквартирный дом. Из него сотрудники МЧС России спасли двух женщин. В настоящее время пожар локализован на площади около 200 кв. м. Произошло обрушение кровли, тушение продолжается", - сообщили в ГУ МЧС.

В тушении задействованы 37 человек личного состава и 9 единиц техники.

В 21:19 (14:19 мск) открытое горение ликвидировали. Пожарные проводят проливку и разборку конструкций, уточнили в ГУ МЧС.

