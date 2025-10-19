В Калининграде завели дело после отравления школьников в кафе

Проводятся следственные действия

КАЛИНИНГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после сообщений об отравлении в кафе девяти школьников. Проводится полный комплекс следственных действий, сообщило управление СК РФ по области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в одном из заведений общественного питания девять несовершеннолетних отравились, после чего обратились в медицинское учреждение, где у них диагностировали норовирусную инфекцию <...>. Для проверки сведений незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщило о выявленной острой кишечной инфекции у девяти учеников школы №3 Калининграда. Заболевшие лабораторно обследованы, находятся на амбулаторном лечении. Это учащиеся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39". С учетом выявленных в кафе нарушений его работа приостановлена.