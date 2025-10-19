В Забайкалье завели дело после гибели троих детей при пожаре

Несовершеннолетние находились без присмотра взрослых

ЧИТА, 19 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели при пожаре троих малолетних детей в Забайкальском крае. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"19 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели троих малолетних детей при пожаре жилого дома в селе Чикичей Сретенского округа. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, пожар в жилом доме возник, когда несовершеннолетние находились без присмотра взрослых. Двое детей погибли на месте, еще один ребенок умер по пути в медицинское учреждение.

"Следователи работают на месте происшествия. Совместно со специалистами МЧС проводится осмотр дома, прилегающей территории. Назначены судебная пожарно-техническая экспертиза для установления источника возгорания и его причины, судебные медицинские экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия", - говорится в сообщении.