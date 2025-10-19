Против первого замглавы Нефтеюганска завели уголовное дело

Его обвинили в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказали в СК РФ.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.