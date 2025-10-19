На трассе "Урал" в Челябинской области ввели реверсивное движение из-за ДТП

На 1591-м км автодороги столкнулись четыре автомобиля

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Реверсивное движение организовано на 1591-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" вблизи города Сим Челябинской области из-за ДТП. По предварительной информации, на данном участке трассы столкнулись четыре автомобиля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"По предварительной информации, произошло столкновение четырех транспортных средств. <…> Для обеспечения бесперебойного движения на данном участке временно организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.

Водителей, следующих в данном направлении, просят снизить скорость при подъезде к месту ДТП, быть предельно внимательными, следовать сигналам и указаниям сотрудников ГИБДД, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, проводят все необходимые процессуальные действия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.