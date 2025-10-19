В Белгородской области ВСУ атаковали работающий в поле трактор

Пострадал механизатор

БЕЛГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали дрон для удара по работающему в поле трактору в районе села Казинка Белгородской области, пострадал механизатор. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В районе села Казинка Валуйского округа от удара дрона по работающему в поле трактору ранен механизатор. В Валуйской ЦРБ мужчине диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В Белгороде беспилотник ударил по многоквартирному дому, пробита кровля. В селе Кукуевка Валуйского округа от удара дрона повреждена линия электропередачи, в части села временно отсутствует электроснабжение, аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. "В селе Казинка вследствие атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна и посечен фасад", - проинформировали в оперштабе.

В Грайворонском округе город Грайворон подвергся обстрелу и атакам двух дронов, различные повреждения зафиксированы в четырех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены фасады, надворная постройка, ворота и заборы. Осколками посечен легковой автомобиль. "Также на территории административного объекта посечен фасад и повреждена "Газель", - сообщили в оперштабе.

В селе Головчино в результате атаки БПЛА загорелся гараж, пожар потушен. В селе Новостроевка-Первая от детонации одного дрона посечен легковой автомобиль и повреждены остекление и входная группа частного дома. "В селе Шеино Корочанского района в результате падения обломков от сбитого беспилотника выбиты окна в гараже и посечен забор частного домовладения", - сообщили в региональном оперштабе, добавив, что информация о последствиях уточняется.