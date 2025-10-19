В Курской области в ДТП погиб ребенок

Еще четыре человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 19 октября. /ТАСС/. Один ребенок погиб, еще четыре человека, среди которых трое детей, пострадали в ДТП в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате данного дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля 2022 года рождения погиб на месте, а также трое несовершеннолетних пассажиров (три мальчика 2018 и 2020 годов рождения) и девушка, водитель данного автомобиля, получили ранения и были госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

ДТП случилось в 14:20 мск на 10-м километре автомобильной дороги Курск - Брежнево - Разиньково Курского района области. По предварительным данным, водитель, девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, не справившись с управлением, допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.