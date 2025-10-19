В Новгородской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Число пострадавших уточняется

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. В Новгородской области двое взрослых и ребенок погибли в аварии. Число пострадавших уточняется, сообщила прокуратура региона.

"Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку по факту ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок. Предварительно установлено, что сегодня, 19 октября, между населенными пунктами Северная Поляна и Шимск водитель автомашины Hyundai Sonata, выполняя маневр опережения, столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем Kia Cerato. В результате водитель автомобиля Kia Cerato и двое его пассажиров, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия. Сведения о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

По предварительной информации, в аварии пострадали еще пять автомашин.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте координирует прокурор Шимского района Григорий Бойцов.