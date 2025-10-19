В Кисловодске более 50 домов остались без отопления

Причиной стала остановка работы котла

ПЯТИГОРСК, 19 октября. /ТАСС/. Более 50 многоквартирных домов остались без отопления из-за остановки котла в Кисловодске. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

"У нас новое серьезное отключение тепла. Остановка котла № 2 по центральному отоплению и горячему водоснабжению от бойлерных котельной Набережная 1, западный луч", - написал Моисеев в своем Telegram-канале.

По данным мэра, без отопления остались более 50 многоквартирных домов города.