В Черниговской области несколько десятков тысяч абонентов остались без света

Когда устранят неисправность, не сообщается

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Около 55 тыс. абонентов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания "Черниговоблэнерго".

"В результате повреждения энергетического объекта на территории Корюковского района без электроснабжения почти 55 тыс. абонентов", - сообщили в компании, добавив, что повреждения очень значительные.

