В Дагомысе загорелись три частных дома и автомобиль

Пожарные тушат возгорание

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание трех частных домов и машины в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Огонь локализован на площади в 350 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенном по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Ленинградская. В 19:14 огнем охвачено три частных домовладения и один автомобиль. Площадь пожара 350 квадратных метров. В 19:44 пожар локализован", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что объявлен повышенный второй ранг пожара, к тушению привлекли 69 человек и 21 единицу техники.