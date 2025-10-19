В Белгородской области из-за удара дрона ВСУ пострадал мужчина

Ему оказали медицинскую помощь

БЕЛГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на участке дороги Грушевка - Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В Волоконовском районе на участке автодороги Грушевка - Борисовка FPV-дрон ударил по автомобилю, стоящему на обочине. Ранен водитель. Мужчина с осколочным ранением ноги доставлен в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара дрона поврежден легковой автомобиль, поселок Уразово Валуйского округа атакован беспилотником - повреждена крыша частного дома. В городе Грайворон от удара дрона поврежден легковой автомобиль.

В селе Верхняя Покровка Красногвардейского района в результате падения обломков от сбитого беспилотника на территории частного домовладения разрушена одна надворная постройка. Также повреждено остекление у трактора и еще одной надворной постройки. "Информация о последствиях уточняется", - добавили в региональном оперштабе.