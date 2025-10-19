В Самаре при ДТП пострадали два пешехода

После столкновения двух автомобилей одно из транспортных средств отбросило на тротуар

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 19 октября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Октябрьском районе Самары, один из них отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Tiguan под управлением женщины 1956 года рождения столкнулся с автомобилем Lada Granta, за рулем которого находился водитель 1975 года рождения.

"В пути следования в районе дома N 19 по пр. Масленникова [водитель Volkswagen Tiguan] не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался на разрешающий сигнал светофора. После столкновения отечественный автомобиль отбросило на тротуар, где произошел наезд на двух пешеходов: мужчину 1974 года рождения и женщину 1975 года рождения, с места ДТП они госпитализированы", - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.