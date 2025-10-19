В Воронеже отменили угрозу непосредственного удара БПЛА

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 19 октября. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара БПЛА отменили на территории Воронежа, Нововоронежа, Россошанского и Лискинского районов Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, а также в Россошанском и Лискинском районах", - написал Гусев.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.