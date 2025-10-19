В районе Каширы водитель погибла, влетев в здание АЗС
Редакция сайта ТАСС
20:35
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. В Кашире в аварии погибла женщина-водитель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"Сегодня около автозаправочной станции, расположенной на улице Путейская, произошло дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в главке Подмосковья.
По предварительным данным, женщина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля OMODA, не справилась с управлением и съехала в кювет, а затем наехала на припаркованный грузовой автомобиль и стену здания АЗС.
В результате аварии женщина погибла на месте.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.