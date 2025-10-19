В районе Каширы водитель погибла, влетев в здание АЗС

ЧП произошло на улице Путейской

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. В Кашире в аварии погибла женщина-водитель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня около автозаправочной станции, расположенной на улице Путейская, произошло дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в главке Подмосковья.

По предварительным данным, женщина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля OMODA, не справилась с управлением и съехала в кювет, а затем наехала на припаркованный грузовой автомобиль и стену здания АЗС.

В результате аварии женщина погибла на месте.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.