При ЧП в аэропорту Гонконга погибли два человека

Аэропорт приостановил грузовые авиарейсы

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 20 октября. /ТАСС/. Число погибших в Международном аэропорту Гонконга достигло двух человек, северная взлетно-посадочная полоса (ВВП) аэропорта временно закрыта, центральная и южная полосы продолжают работать. Как сообщает газета South China Morning Post, департамент гражданской авиации начал расследование причин инцидента, при котором грузовой самолет выкатился за пределы ВВП.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Как сообщили изданию в полиции, самолет врезался в "наземное транспортное средство", двое мужчин, находившихся в машине, первоначально считались пропавшими без вести. Тело одного из них извлекли из воды в 05:55 утра (00:55 мск), второго доставили в больницу, где в 06:26 (01:26 мск) подтвердили его смерть. Члены экипажа самолета не пострадали.

По последним данным, грузовой самолет Boeing 747, выполнявший рейс Emirates EK9788 из Дубая, при посадке выкатился за пределы ВВП в море. По предварительным данным, борт врезался в машину наземной технической службы.

Как указывает администрация аэропорта, к настоящему времени отменены 12 грузовых рейсов.