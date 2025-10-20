Блогера Косенко, бросившего в сугроб младенца, переобъявили в розыск

В данных об особых приметах отмечено, что видеоблогер переобъявлен в розыск "без меры пресечения"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Видеоблогер Сергей Косенко, автор резонансного видео, где он бросает своего грудного ребенка в сугроб, переобъявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД.

"Косенко Сергей Сергеевич разыскивается по статье УК. Место рождения: Венгрия, г. Кечкемет. Дата рождения: 23.08.1987 г. Национальность: русский", - сказано в базе. При этом в данных об особых приметах отмечено, что Косенко переобъявлен в розыск "без меры пресечения".

О заочном аресте Косенко и объявлении блогера в международный розыск стало известно в середине января. Постановлением Басманного суда Москвы обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Мосгорсуд признал это решение законным.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, причиной для переобъявления в розыск могло стать новое уголовное дело в отношении блогера. Так, например, Никулинский суд Москвы в начале апреля признал Косенко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета) и назначил ему наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей. Суд рассмотрел протокол об административном правонарушении со второй попытки, так как в материалах не были указаны место и время совершения фигурантом правонарушения, а также не была проведена экспертиза. В минувшую пятницу апелляция признала назначенный Косенко штраф законным.

Действия Косенко

Как установил суд, блогер в открытом доступе сети в Интернет разместил видеозапись под названием "Косенко откровенно о красной дорожке в Каннах, шаманах и о том, на что способна аяуаска", сказано в материалах дела. Аяуаска - напиток-отвар, вызывающий галлюцинации. Традиционно его изготавливали шаманы индейских племен бассейна Амазонки. Они употребляют этот напиток при совершении религиозных обрядов.

Ролик с брошенным Косенко в снег ребенком был опубликован в январе 2024 года. В отношении него возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ст. 156 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ). На все его активы в РФ, которые он не успел распродать перед отъездом за границу, наложены обеспечительные меры. В рамках уголовного дела блогеру грозит до 10 лет колонии.

Сначала он утверждал, что на видео не младенец, а кукла, однако потом попросил прощения за эту публикацию.