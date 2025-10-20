Москвича оштрафовали за посты в "ВКонтакте" на 224 тыс. рублей

Он разместил в соцсети 34 поста с запрещенной информацией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы в течение месяца оштрафовал москвича на общую сумму в 224 тыс. рублей за 34 поста с пропагандой однополых отношений и иной запрещенной информацией в "ВКонтакте". Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Митякова Александра Сергеевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с использованием интернета) и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей", - сказано в тексте одного из решений суда.

Как следует из других решений суда, Митяков также неоднократно был оштрафован на сумму 1 000 рублей за публикацию в "ВКонтакте" изображений нацисткой символики. Кроме этого, мужчина трижды получил штраф в 30 тыс. рублей за размещение в соцсети контента, оскорбляющего чувства верующих.

Также суд оштрафовал москвича на 1 000 рублей за публикацию в "ВКонтакте" песни, признанной решением Курганского городского суда от 2013 года экстремистским материалом. Общая сумма штрафов, наложенных на Митякова, составила 224 тыс. рублей.