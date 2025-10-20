Экс-главу Госкомлеса Тувы с сообщниками осудили за мошенничество

Они получили от 8 до 12 лет колонии

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Барун-Хемчикский районный суд приговорил экс-директора Госкомлеса республики Альберта Бараана и двух сотрудников лесничества к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет в колониях общего и строгого режимов за мошенничество на сумму почти 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Тувы.

"Барун-Хемчикский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 2 бывших работников ГКУ РТ "Барун-Хемчикское лесничество" и бывшего директора Госкомлеса РТ. Они признаны виновными по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). <…> С учетом позиции государственного обвинителя виновные приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов, со штрафом в размере от 400 тыс. рублей до 2,7 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

Также суд лишил их права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком от трех до пяти лет.

По данным прокуратуры, речь идет о бывшем директоре Госкомлеса Тувы Альберте Бараане и его сообщниках. Бараан был осужден на 12 лет колонии строгого режима.

Судом установлено, что в период с марта 2016 по декабрь 2018 года осужденные похитили деньги в размере 7,9 млн рублей. "Они составляли фиктивные договоры субподряда на выполнение лесохозяйственных работ, предусмотренных государственным заданием на плановый период, а также необоснованно начислили работнику учреждения премиальные выплаты в размере 75 тыс. рублей. Кроме того, указанные должностные лица незаконно оплатили из бюджетных средств обучение сына бывшего директора Госкомлеса РТ в высшем учебном заведении в размере 90 тыс. рублей", - пояснили в прокуратуре.

Весной 2024 года Бараан был осужден Кызылским городским судом к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки на общую сумму около 1 млн рублей. Бывший руководитель Госкомлеса Тувы предоставил в аренду определенным юрлицам участок на землях лесного фонда республики.