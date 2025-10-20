В МВД назвали причину пожара с четырьмя погибшими в доме в Новосибирске

Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Константин Гаврин, возгорание произошло из-за поджога

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Поджог стал причиной пожара в многоквартирном доме в Новосибирске, где погибли четыре человека. Сейчас полиция разыскивает виновника происшествия, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона заместитель начальника ГУ МВД по региону Константин Гаврин.

"Организован и в настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог жилого дома в Ленинском районе", - сказал он, уточнив, что уголовное дела возбуждено по статье о совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом.

Возгорание произошло в Новосибирске в ночь с пятницы на субботу на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. В результате частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 600 кв. м. По данным полицейских, в результате пожара четыре человека погибли, семеро пострадали. Трое из них были госпитализированы. В пресс-службе Минздрава региона ТАСС уточнили, что все они находятся в тяжелом состоянии.

По данным мэрии города, эвакуировались 26 человек. Часть жильцов остановились у родственников. В муниципалитете пообещали предоставить временное жилье, тем, кому это необходимо. Дом был признан аварийным и подлежал расселению до 2026 года включительно.