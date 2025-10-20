Трое жителей Камчатки лишились гражданства за организацию незаконной миграции

Их признали виновными

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 октября. /ТАСС/. Российского гражданствалишились три жителя Камчатки из бывших союзных республик за организацию незаконной миграции, сообщает УМВД России по региону.

"Сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю проводится работа по выявлению и лишению российского гражданства лиц, ранее его приобретших и совершивших на территории России преступления. В результате проводимой работы выявлено трое иностранцев, приобретших в разные годы гражданство Российской Федерации, которые в текущем году вступившими в законную силу приговорами суда признаны виновными в совершении преступлений по организации незаконной миграции. Приняты решения о прекращении у данных лиц гражданства Российской Федерации", - сообщает ведомство.