В Новотроицке Оренбургской области при пожаре на стройке спасли крановщика

Его передали медикам

ОРЕНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Строительные материалы загорелись на цокольном этаже возводимого здания в городе Новотроицке Оренбургской области. Строители эвакуировались самостоятельно, а крановщика спасли пожарные, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На улице Советской произошло возгорание строительных материалов на стройке многоэтажно дома. <...> Пожарными МЧС России спасен крановщик. Возгорание под строительным краном ликвидировано, спасенный передан медикам", - сказано в сообщении.

Силы и средства ГУ МЧС России по Оренбургской области работают на месте. По данным ведомства, тушение осложняется большим количеством легкогорючих материалов и сильным задымлением. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.