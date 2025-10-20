На Украине поезда ходят с задержкой из-за повреждения ж/д инфраструктуры

В частности, от станции Плиски поезда Ужгород - Харьков и Харьков - Львов отправились с задержкой более чем на час

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Поезда на сумском направлении ходят с задержкой после повреждения железнодорожной инфраструктуры. Об этом "Укржелдорога" сообщила в Telegram-канале.

В частности, от станции Плиски поезда Ужгород - Харьков и Харьков - Львов отправились с задержкой более чем на час. Также задерживаются поезда регионального сообщения Конотоп - Фастов-1 и Нежин - Конотоп на 1 час 20 минут и 2 часа соответственно.