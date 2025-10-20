Россиянин утонул во время купания в море на острове Пхукет

Спасатели вытащили его на берег в бессознательном состоянии

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин погиб на острове Пхукет во время купания в Андаманском море. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции провинции Пхукет.

"Инцидент произошел в воскресенье вечером на пляже Карон. 56-летний россиянин плавал в море, но в какой-то момент начал звать на помощь. Спасатели вытащили его на берег в бессознательном состоянии. Реанимировать его не удалось", - сказал представитель полиции.

Таиландские правоохранительные органы уведомили о случившемся генконсульство России в провинции Пхукет, которое предупредило российских туристов об опасности обратных течений в море в это время года. "Необходимо следить за флагами на пляже, не заходить в воду, если выставлен красный флаг. Нужно купаться только в тех местах, где дежурят спасатели и строго следовать их указаниям. Нельзя плавать в состоянии алкогольного опьянения и иметь в виду, что с апреля по ноябрь на Пхукете характерны обратные течения, которые представляют опасность для купающихся", - отметил генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

С июня этого года на Пхукете в общей сложности утонули шестеро россиян.