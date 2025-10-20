ТАСС: первого замглавы Нефтеюганска арестовали по делу о превышении полномочий

Речь идет о Павле Гусенкове

Здание Администрации Нефтеюганска © Kirill Skorobogatko/ Shutterstock/ Fotodom

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 октября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре отправил под стражу первого заместителя главы Нефтеюганска, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

"Он заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее ТАСС в СК РФ, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, он подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Фигурантом является Павел Гусенков, который, согласно информации на сайте администрации Нефтеюганска, был назначен на должность замглавы в 2022 году. В его функции входила координация и контроль деятельность департамента по делам администрации и ряда отделов. Ранее он трудился в силовых структурах и вел бизнес.