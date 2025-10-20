В Бурятии учитель подрался с учеником

У школьника перелом кисти

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 20 октября. /ТАСС/. Драка между учителем и учеником произошла в одной из школ Бурятии. У подростка перелом кисти, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина.

"17 октября в Посельской средней школе Иволгинского района произошел недопустимый инцидент - во время конфликта между учителем и учеником несовершеннолетний получил серьезную травму (перелом кисти)", - сообщила она, добавив, что произошедшее "абсолютно неприемлемо".

В социальных сетях распространилось видео: драка между мальчиком и учителем-мужчиной произошла в гардеробной, другие учащиеся пытались разнять участников конфликта.

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили ТАСС, что в полицию Иволгинского района поступило сообщение из медицинской организации о конфликте в одной из местных школ, в ходе которого были получены травмы участниками инцидента. "По данному факту проводится проверка, также проводится работа с педагогическим составом и учащимися с целью установления всех обстоятельств инцидента", - отметили в полиции. Проверку контролирует прокуратура республики.

"Школа - это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах. Ребенок в стенах школы должен быть защищен, и точка. Мы на связи с родителями, в данный момент взаимодействуем с правоохранительными органами, а также инициировали ведомственную проверку в Министерстве образования и науки, чтобы объективно разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям всем сторонам конфликта", - добавила детский омбудсмен.