В Новосибирске младшему сержанту вынесли приговор за уклонение от службы

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Новосибирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор младшему сержанту за уклонение от службы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 6 лет с лишением воинского звания "младший сержант", - говорится в сообщении.

Установлено, что военнослужащий, не желая в дальнейшем проходить военную службу и с целью вовсе уклониться от нее, не приехал к назначенному сроку в воинскую часть по окончании медицинского освидетельствования и прохождения комиссии. Спустя некоторое время он сам прибыл в военно-следственный отдел.