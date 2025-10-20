В Казахстане задержали разыскиваемого за разбой полицией Москвы таджикистанца

В казахстанском МВД сообщили, что с 15 по 16 октября на территории стран СНГ было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск"

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Группы МВД РФ провели разыскные мероприятия в Казахстане в результате чего, в частности, был задержан таджикистанец, разыскиваемый московской полицией за разбойное нападение. Об этом сообщили в МВД Казахстана. По его данным, с 15 по 16 октября на территории стран СНГ было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск" и в Казахстан прибыли разыскные группы МВД РФ для проведения совместных поисковых мероприятий.

"К примеру, в Актюбинской области задержан и водворен в ИВС гражданин Таджикистана, разыскиваемый московской полицией за совершение разбойного нападения", - сообщили в пресс-службе ведомства. Группы ряда департаментов полиции Казахстана в свою очередь побывали в РФ. "В Новосибирской области взят под стражу гражданин Казахстана, который после совершенного разбоя в Павлодаре более 19 лет скрывался на территории России. В Москве задержан 33-летний мужчина, который совершил мошенничество на сумму более 100 млн тенге (около $185 тыс.) в городах Алма-Ате и Актобе", - проинформировали в пресс-службе. В целом за два дня оперативно-профилактических мероприятий "Розыск" установлено и задержано 286 преступников. Найдены 55 без вести пропавших, в том числе восемь несовершеннолетних, указали в МВД.