Екатеринбуржец получил 17 лет колонии за нападение на спящих на лавочке мужчин

Один из пострадавших умер

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга получил 17 лет колонии строгого режима за нападение на спящих на лавочке в центре города мужчин, которых он посчитал людьми без определенного места жительства, сообщили в прокуратуре региона. Один из пострадавших умер.

"Молодой человек признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений), п. "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений). <…> Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Злоумышленник 2003 года рождения ночью 3 апреля возвращался из бара в состоянии алкогольного опьянения и на аллее в центре города увидел двух спящих на скамейке мужчин. Он посчитал их лицами без определенного места жительства и из хулиганских побуждений нанес многочисленные удары по голове и туловищу потерпевших, после чего ножом ранил их лица. От полученных телесных повреждений один из потерпевших умер в лечебном учреждении, второго мужчину удалось спасти.

"Согласно заключению комиссии экспертов, во время совершения инкриминируемого деяния [злоумышленник] не страдал хроническим психическим расстройством, временным болезненным расстройством психической деятельности, иным болезненным состоянием психики, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - добавили в ведомстве.

По данным следственного управления СК РФ по региону, умерший пострадавший был инвалидом - у него частично не было нижних конечностей. После жестокого избиения молодой человек с места происшествия скрылся, решив, что причиненные им повреждения достаточны для того, чтобы потерпевшие погибли. Но их обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь. Как подчеркнул начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выйти на след фигуранта и задержать его удалось в кратчайшие сроки.