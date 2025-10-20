Задержанный на Ставрополье признался в подготовке теракта

Он раскаялся в содеянном

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Задержанный в Ставропольском крае приверженец радикальных взглядов признался в подготовке террористического акта и раскаялся в содеянном, следует из видео его допроса, предоставленного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Приехал на территорию Ставропольского края, хотел сделать террористический акт, не смог. Меня задержали. Вину признаю, раскаиваюсь", - сказал он на допросе.

На видео показано, как мужчина стоит возле одного из зданий и снимает обстановку на телефон. В ЦОС показали также подготовленные задержанным компоненты для взрывного устройства, в том числе поражающие элементы в виде болтов и шурупов.

Как сообщили ранее в ФСБ, в Ставропольском крае задержан приверженец радикальных взглядов, житель Георгиевска 2000 г. р., причастный к приготовлению террористического акта. Посредством мессенджера Telegram он добровольно установил контакт и вступил в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации с целью последующего совершения преступления от ее имени. Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.