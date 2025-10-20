Жителя Приморья обвиняют в превышении полномочий

Его действия повлекли ущерб в 200 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Местный житель обвиняется в Приморье в превышении должностных полномочий, незаконно было добыто свыше 1 тыс. тонн минтая, это повлекло причинение ущерба водным биологическим ресурсам РФ более чем на 200 млн рублей. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"В Приморском крае перед судом предстанет руководитель бюджетного учреждения по проведению аварийно-спасательных работ за превышение должностных полномочий, повлекшее нарушение интересов государства. Приморским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего жителя Владивостока, - говорится в сообщении. - Он обвиняется по п. "в" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с причинением тяжких последствий, из иной личной заинтересованности)".

В октябре 2024 года обвиняемый обеспечил получение другой рыбодобывающей компанией свидетельства об управлении безопасностью на судно, которое находилось в Чукотском море, без проведения его дополнительного освидетельствования. Незаконно полученный документ позволил предприятию продолжить промысел, на траулере незаконно добыто свыше 1 тыс. тонн минтая, что повлекло причинение ущерба водным биологическим ресурсам РФ более чем на 200 млн рублей. Также, по версии следствия, в январе 2023 года мужчина для оказания содействия рыбодобывающей коммерческой организации, где он ранее работал, подписал документы на выполнение работ по освидетельствованию судна, которое находилось в Охотском море. Он намеренно не включил туда расходы на горюче-смазочные материалы, использованные для перехода специализированного судна учреждения к месту выполнения работ, в размере свыше 1,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Суда обвиняемый будет дожидаться под домашним арестом, добавили в надзорном ведомстве.