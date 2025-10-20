В Башкирии подростка госпитализировали после обрушения конструкции на площадке

Он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин

Редакция сайта ТАСС

УФА, 20 октября. /ТАСС/. 14-летний подросток в Башкирии получил травмы и попал в больницу после того, как под его ногами на детской площадке провалилась конструкция. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"14-летнего мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу №17 после игр на детской площадке в Уфе. С его слов, в какой-то момент конструкция провалилась под его ногами. С характерными травмами его доставили в стационар. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести", - написал министр.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на батуте на детской площадке.