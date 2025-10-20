Жительницу Херсонской области арестовали по делу о хранении взрывчатки

Санкция статьи за незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Гражданка РФ арестована в Херсонской области, ее подозревают в хранении ручных боевых гранат. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

"УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданки России, жительницы региона 1994 года рождения, причастной к незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Установлено, что фигурантка незаконно хранила по месту своего проживания ручные боевые гранаты, запалы к ним. Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

"Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки, а также выявление ее преступных связей", - добавили в управлении.