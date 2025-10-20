Бывшего врио председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска осудили

Его признали виновным в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал бывшего временно исполняющего обязанности председателя комитета дорожного хозяйства города Челябинска, задержанного ФСБ, виновным в том, что он за взятку скрыл дефект асфальтобетонного покрытия при выполнении подрядчиком контракта на сумму свыше 29 млн рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"Суд признал бывшего временно исполняющего обязанности председателя комитета дорожного хозяйства города Челябинска виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <…> Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления на 3 года", - сказали в пресс-службе.

Как было установлено следствием и судом, с 1 июня по 1 сентября 2022 года фигурант получил не менее 30 тыс. рублей через посредника от заместителя директора коммерческой организации. За эти деньги он скрыл дефект асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ по муниципальному контракту на сумму более 29 млн рублей (ремонт Западного шоссе в Челябинске). Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.

31 марта 2025 года сообщалось, что Курчатовский районный суд Челябинска признал задержанного в декабре 2022 года сотрудниками ФСБ бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова виновным в злоупотреблении полномочиями, причиненный бюджету ущерб оценивается в более чем 32 млн рублей. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет девять месяцев.