В Киеве во дворе жилого дома взорвался автомобиль

На момент детонации в салоне никого не было

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщила местная полиция на своем сайте.

"Сегодня около 06:00 во дворе многоэтажного дома произошел взрыв автомобиля BMW X3", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место взрывотехники, предварительно, "установили, что под водительское сиденье транспортного средства было заложено взрывное устройство". На момент детонации в салоне автомобиля никого не было. В результате взрыва никто не пострадал. На опубликованных полицией снимках видно, что взрывом повредило припаркованный рядом автомобиль.