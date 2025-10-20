Иркутские таможенники обнаружили 3 кг мяса медуз в багаже пассажира из Ханоя

Продукты изъяты и переданы представителю авиакомпании для вывоза обратным рейсом с таможенной территории ЕАЭС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Иркутска обнаружили 3 кг сырого мяса медуз в багаже иностранного гражданина, прибывшего из Ханоя, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В аэропорту Иркутска таможенники обнаружили 3 кг сырого мяса медуз в багаже иностранного гражданина. Мужчина прибыл из Ханоя (Вьетнам) и привез более 5 кг морепродуктов, в том числе жареную рыбу, без документов и заводской упаковки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внимание таможенников на зеленом коридоре привлек объемный пенопластовый короб иностранца. В ходе досмотра выяснилось, что в нем находятся морские деликатесы в вакуумной упаковке без заводских этикеток. Мужчина пояснил, что привез продукты для личного пользования.

"В целях предотвращения возможного распространения инфекций, представляющих угрозу для человека и животных, продукты изъяты и переданы представителю авиакомпании для вывоза обратным рейсом с таможенной территории ЕАЭС", - сообщили в ФТС.

Иркутской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения запретов и ограничений по ст. 16.3 КоАП РФ. Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа.

"Физические лица по действующему законодательству могут ввозить до 5 килограммов продуктов в заводской упаковке. Ввоз сырой продукции животного происхождения авиапассажирами на территорию ЕАЭС запрещен", - напомнили в ведомстве.